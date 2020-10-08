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В супермаркетах Забайкалья покупателям запретили взвешивать продукты

Главная Общество
Иркутск
18:30 8 Октября 2020
забайкалье, чита, иркутск, магазины
Автор: Sibnovosti.ru
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Покупатели в супермаркетах Забайкалья временно не смогут самостоятельно взвешивать продукты. Это очередная мера профилактики коронавируса, утвержденная Роспотребнадзором. Следить за тем, чтобы магазины соблюдали запрет, будут межведомственные группы контроля, созданные региональным оперштабом. За нарушения для владельцев торговых точек предусмотрены штрафы. Им также придется нести административную ответственность за продажу продуктов покупателям без маски.

«Если защитная маска на шее или спущена на подбородок, то в чек-лист обследования заносится нарушение "отсутствие маски". Маска должна закрывать органы дыхания», – сообщил замминистра экономического развития региона Дениса Рысева Денис Рысев.

Напомним, что штрафы за нарушения масочного режима для предпринимателей составляют от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц предусмотрены штрафы от 100 до 300 тысяч рублей.

 

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