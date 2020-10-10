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Волонтеры начнут развозить продукты пенсионерам в Иркутской области

Главная Общество
Иркутск
14:58 10 Октября 2020
эпидемия, волонтеры, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Власти Иркутской области вернут часть ограничений, чтобы сократить темпы распространения коронавируса. Заболеваемость в регионе выше, чем в среднем по России, отметил губернатор Игорь Кобзев на заседании оперативного штаба.

В общественном транспорте усилят контроль за соблюдением масочного режима пассажирами, а также членами экипажей. Глава региона поручил вывести на линии весь подвижной состав, чтобы в общественном транспорте была социальная дистанция.

«В торговых центрах, общественных местах большинство людей ходит без масок. Аналогичная ситуация и в общественном транспорте. Он переполнен, пассажиры и водители без средств индивидуальной защиты. Надо сделать так, чтобы весь имеющийся транспорт работал на маршрутах для соблюдения социального дистанцирования. Также должна проводиться регулярная дезинфекция», – отметил Кобзев.

Губернатор призвал организации перевести сотрудников на удаленную работу – всех, кого возможно. Вернувшиеся с вахты обязаны будут соблюдать двухнедельную самоизоляцию.

Волонтеры снова начнут развозить продукты пенсионерам, чтобы пожилые люди могли оставаться дома. С 12 октября снова заработает горячая линия по вопросам, связанным с распространением COVID-19.

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