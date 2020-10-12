Граффитисты Улан-Удэ создали «девятиэтажную» картину

Картина в стиле мурал появилась на стене девятиэтажного дома №40 по ул. Жердева в Улан-Удэ. Это первый опыт местной команды UUT4K такого масштаба.

Как отмечается на информационном сайте столицы Республики Бурятия, картина посвящена семье, детям, семейным ценностям. Она создана с использованием флуоресцентных красок. После того, как картина будет доработана, здесь установят шесть светодиодных светильников для ночной подсветки картины.

Улан-удэнские художники впервые выполняли картину такого масштаба. На работу ушло несколько недель. Ранее художники-граффитисты UUT4K украшали стены гаражей, технических помещений.

В мае этого года Sibnovosti.ru сообщали о том, что в Улан-Удэ разрешат наносить граффити на стены домов. Соответствующие изменения вносятся в муниципальные правила благоустройства. Изображения призваны популяризовать духовно-нравственные ценности, патриотизм, выдающихся деятелей, исторические события, науку, спорт, искусство.

Фото: информационный сайт Улан-Удэ