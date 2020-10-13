В зоогалерею Иркутска привезли редкого лебедя с поврежденным крылом

Жители поселка Оса спасли редкого лебедя с травмированным крылом. Они обнаружили птицу на побережье Осинского залива Братского водохранилища. Раненого лебедя передали на лечение в иркутскую зоогалерею. Зоологи полагают, что это малый или тундряной лебедь, который отличается от сородичей меньшими размерами.

«Транспортировать раненого на такое расстояние как-то самим надёжнее. Жуткого истощения, как обычно бывает в подобных случаях, к счастью нет, просто худоба. Травма не такая старая, хотя уже и далеко не свежая, подробнее сегодня оценит доктор», - рассказали в зоогалерее.

Для того, чтобы начать лечение птицы сотрудникам зоогалерии необходимо разрешение Роспроднадзора, так как по новому законодательству право на такую деятельность у них больше нет.

Фото: страница зоогалереи Иркутска в соцсети «ВКонтакте»