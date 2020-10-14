В Амурской области в онлайн-формате открылся фестиваль «Космофест Восточный»

В Амурской области открылся шестой молодежный фестиваль «Космофест Восточный». В этом году он впервые проходит в онлайн-формате.

В программе запуск онлайн-хакатона в школах Дальневосточного федерального округа и трансляции с его площадок, сообщает ТАСС.

Зрители онлайн-трансляций смогут увидеть пуск со стартовой площадки космодрома Байконур ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17 МК». Запланированы также лекции на тему истории отечественной космонавтики,

«Мы все надеемся, что фестиваль будет интересен в первую очередь нашим молодым ребятам, которые интересуются космосом и космонавтикой», - заявил на церемонии открытия фестиваля ректор Амурского государственного университета Андрей Плутенко.

Первый «Космофест Восточный» прошел в Приамурье в 2015 году.