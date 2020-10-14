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У «дальневосточных гектаров» появились первые собственники

Главная Общество
Иркутск
13:28 14 Октября 2020
дальний, восток, земля, программа
Автор: Sibnovosti.ru
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Одним из первых на Дальнем Востоке полученную по программе землю оформил в собственность житель Южно-Сахалинска Аркадий Арчаков. Свой «дальневосточный гектар» он получил в 2016 году. На участке пользователем был построен жилой дом, право собственности на который было зарегистрировано в установленном порядке, сообщает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.   

Подача заявлений на «дальневосточный гектар» началась в июне 2016. Сначала такое право получили жители Дальнего Востока, затем все граждане России. По существующим правилам оформить собственность или долгосрочную аренду на землю можно не ранее, чем через 4,5 года.

После вступления в силу подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным Постановления об установлении критериев использования земельных участков, предоставленных гражданам по программе «дальневосточный гектар», участники программы получили возможность досрочно оформить полученную землю в собственность. Отныне требования для жилого дома в целях досрочной передачи участка в собственность – его общая площадь должна быть не менее 24 кв.м.

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