В Иркутской области закрывают ночные клубы, СПА-салоны и детские центры

Новые ограничения для предотвращения распространения коронавируса вводят в Иркутской области. С сегодняшнего дня в регионе закрыты ночные клубы, дискотеки, СПА-салоны, сауны, солярии, детские развлекательные центры. Время работы заведений общепита ограничено до 23:00.

Физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, фитнес-клубы и кинотеатры могут работать, но с 50-процентной загрузкой.

«Мы часто слышим, что люди заразились во время посещения торгового центра или поездки в общественном транспорте. Введением ограничительных мер мы создаем условия для безопасного посещения общественных мест», — заявил губернатор региона Игорь Кобзев во время видеоконференции с предпринимателями.

Ранее власти Иркутской области рекомендовали предприятиям перевести сотрудников на удаленную работу, а вахтовиков обязали соблюдать двухнедельную самоизоляцию. Волонтеры снова начали развозить продукты пенсионерам.

Фото: официальный портал Иркутской области