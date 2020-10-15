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В Амурской области на фоне COVID-19 не хватает медицинского персонала

Главная Общество
Иркутск
13:14 15 Октября 2020
амурская, область, медицина, врачи
Автор: Sibnovosti.ru
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В Амурской области на фоне распространения  COVID-19 не хватает медицинского персонала, сообщила и.о главы регионального Минздрава Светлана Леонтьева.

По ее данным, за время пандемии уволились около 400 медработников, на смену им пришли лишь 200 новых сотрудников. При этом она добавила, что много уволившихся медиков находятся в группе 65+.

«Проблемы с кадрами, есть палаты, но лечить там некому…Надеемся, напряжение снизится», - цитирует заявила и.о. министра РИА Новости.

Ранее в Амурской области коронавирус был подтвержден у 380 медицинских работников.

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