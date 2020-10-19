19 октября
Иркутск
погода +2 °C
77.96
 
€ 91.3
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

«Бэтмен» на Баумана: жители Иркутска предложили названия для спорткомплекса

Главная Общество
Иркутск
12:45 19 Октября 2020
название, комплекс, баскетбол
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В мэрии Иркутска завершили сбор предложений горожан по наименованию нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Всего поступило 153 варианта.

Строительство комплекса завершается на ул. Баумана. Здесь будет работать отделение по баскетболу одной из муниципальных спортивных школ для детей 2007-2012 годов рождения. В двухэтажном здании смогут заниматься около 200 человек.

По данным управления по физической культуре и спорту мэрии, чаще всего в предложениях встречаются названия «Эволюция», «Движение вверх», «Бабр», «Лидер», НЛО, «Старт». В числе других вариантов можно отметить «Бэтмен» и «Парабола».

Решение о названии примет комиссия по городской топонимике и увековечению известных в Иркутске людей и событий. Этот вопрос будет рассмотрен на ее ближайшем заседании.

Фото: официальный портал Иркутска

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Иркутска: В Амурской области на фоне COVID-19 не хватает медицинского персонала

В Амурской области на фоне COVID-19 не хватает медицинского персонала

15 Октября 2020 г.
За время пандемии уволились около 400 медработников
Новости Иркутска: В Иркутской области закрывают ночные клубы, СПА-салоны и детские центры

В Иркутской области закрывают ночные клубы, СПА-салоны и детские центры

14 Октября 2020 г.
Это меры для предотвращения распространения коронавируса
Новости Иркутска: У «дальневосточных гектаров» появились первые собственники

У «дальневосточных гектаров» появились первые собственники

14 Октября 2020 г.
Одним из первых на Дальнем Востоке полученную по программе землю оформил в собственность житель Южно-Сахалинска Аркадий Арчаков
Новости Иркутска: В Амурской области в онлайн-формате открылся фестиваль «Космофест Восточный»

В Амурской области в онлайн-формате открылся фестиваль «Космофест Восточный»

14 Октября 2020 г.
В программе запуск онлайн-хакатона в школах Дальневосточного федерального округа и трансляции с его площадок
Новости Иркутска: В зоогалерею Иркутска привезли редкого лебедя с поврежденным крылом

В зоогалерею Иркутска привезли редкого лебедя с поврежденным крылом

13 Октября 2020 г.
Птицу нашли жители на Осинском заливе Братского водохранилища
Новости Иркутска: Граффитисты Улан-Удэ создали «девятиэтажную» картину

Граффитисты Улан-Удэ создали «девятиэтажную» картину

12 Октября 2020 г.
Флуоресцентный мурал появился на ул. Жердева
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: В иркутском поселке сгорело четыре дома

В иркутском поселке сгорело четыре дома

16 Октября 2020 г.
Обошлось без жертв
Новости Иркутска: В Иркутской области раскрыли аферу с поставкам в больницы масок

В Иркутской области раскрыли аферу с поставкам в больницы масок

14 Октября 2020 г.
Ущерб бюджету региона оценен примерно в 40 млн рублей
Новости Иркутска: В Иркутской области пришлось эвакуировать людей из диспансера

В Иркутской области пришлось эвакуировать людей из диспансера

15 Октября 2020 г.
Пожару не дали разгореться
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru