«Бэтмен» на Баумана: жители Иркутска предложили названия для спорткомплекса

В мэрии Иркутска завершили сбор предложений горожан по наименованию нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Всего поступило 153 варианта.

Строительство комплекса завершается на ул. Баумана. Здесь будет работать отделение по баскетболу одной из муниципальных спортивных школ для детей 2007-2012 годов рождения. В двухэтажном здании смогут заниматься около 200 человек.

По данным управления по физической культуре и спорту мэрии, чаще всего в предложениях встречаются названия «Эволюция», «Движение вверх», «Бабр», «Лидер», НЛО, «Старт». В числе других вариантов можно отметить «Бэтмен» и «Парабола».

Решение о названии примет комиссия по городской топонимике и увековечению известных в Иркутске людей и событий. Этот вопрос будет рассмотрен на ее ближайшем заседании.

Фото: официальный портал Иркутска