Иркутский губернатор: «Мы не можем оставить в беде родственников тех, кто был на борту»

Руководство Иркутской области считает необходимым возобновить поиски самолета Ан-2. Он пропал 19 июля этого года.

«Мы не можем оставить в беде родственников тех, кто был на борту, и обратимся в Росавиацию с просьбой возобновить поиски пропавших людей», - заявил сегодня губернатор Игорь Кобзев.

Об исчезновении самолета авиакомпании «Феникс» Sibnovosti.ru писали 20 июля. Борт вылетел накануне из села Кырен в Республике Бурятия для осмотра полей перед их химической обработкой. На борту находились шесть человек. Поисковые мероприятия с применением самолетов и вертолетов на площади 37 тыс. кв. км результатов не принесли.

Игорь Кобзев, основываясь на данных о телефонных звонках с борта Ан-2, считает целесообразным сузить поиски до Черемховского района Иркутской области. Летом район уже обследовался, но густая листва могла помешать увидеть самолет.

В октябре 2014 года в Республике Тува пропал вертолет Ми-8. Тогда его поиски заняли около года. Остатки разбившегося воздушного судна нашли лишь осенью 2015-го на склоне горы в верховьях реки Улуг-О.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Бурятия