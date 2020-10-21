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В 2021 году планируется запустить телеканал на бурятском языке

Главная Общество
Иркутск
12:24 21 Октября 2020
язык, телеканал, проект
Автор: Sibnovosti.ru
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В Республике Бурятия решили создать телевизионный канал, который будет вещать на бурятском языке. Запустить его предполагается в следующем году.

Перспективы создания телеканала обсудили на совещании, которое провел глава республики Алексей Цыденов. По данным официального портала региона, свои проекты представили ГТРК «Бурятия», телекомпании «Селенга ТВ» и «Мир Бурятия», а также компания АТВ. Предполагается, что канал будет вещать для жителей Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.

«Миссия бурятского телеканала, как я ее вижу, это создание языковой среды. Сам по себе канал не станет учебным пособием для изучения языка, но он должен создать языковую среду, чтобы мотивировать к изучению бурятского, и углублять знания тех, кто уже им владеет», - пояснил Алексей Цыденов.

Напомним, в составе Иркутской области есть Усть-Ордынский Бурятский округ, в котором буряты составляют более 39% населения. В составе Забайкальского края - Агинский Бурятский округ (62,5%).

Фото: официальный портал Республики Бурятия

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