В 2021 году планируется запустить телеканал на бурятском языке

В Республике Бурятия решили создать телевизионный канал, который будет вещать на бурятском языке. Запустить его предполагается в следующем году.

Перспективы создания телеканала обсудили на совещании, которое провел глава республики Алексей Цыденов. По данным официального портала региона, свои проекты представили ГТРК «Бурятия», телекомпании «Селенга ТВ» и «Мир Бурятия», а также компания АТВ. Предполагается, что канал будет вещать для жителей Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.

«Миссия бурятского телеканала, как я ее вижу, это создание языковой среды. Сам по себе канал не станет учебным пособием для изучения языка, но он должен создать языковую среду, чтобы мотивировать к изучению бурятского, и углублять знания тех, кто уже им владеет», - пояснил Алексей Цыденов.

Напомним, в составе Иркутской области есть Усть-Ордынский Бурятский округ, в котором буряты составляют более 39% населения. В составе Забайкальского края - Агинский Бурятский округ (62,5%).

Фото: официальный портал Республики Бурятия