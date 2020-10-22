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Благоустройство сквера Первостроителей в Братске пройдет в 2021 году

Главная Общество
Иркутск
13:31 22 Октября 2020
благоустройство, город, год
Автор: Sibnovosti.ru
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В следующем году в городе Братске Иркутской области будет благоустроен сквер Первостроителей. Он расположен в жилом районе Энергетик Падунского района.

По данным мэрии Братска, на эти работы предстоит выделить 20 млн руб. Власти уже проводят конкурсные процедуры для выбора подрядчика.

«На первом этапе выполнят ремонт покрытия из тротуарной плитки возле памятника, подпорных стен, устройство водотведения, озеленение и замену освещения. Также будут установлены лавочки, урны, ограждения. Далее на территории сквера будут выполнены работы по устройству покрытия из тротуарной плитки, обустройству пешеходных дорожек, детской площадки, освещение и озеленение. Будут установлены: детский комплекс, лавочки, скамейки, ограждения, качели», - сообщил официальный сайт мэрии Братска.

На территории сквера находится памятник Ивану Наймушину, который возглавлял «Братскгэсстрой» в 1954-1973 годы. Под его руководством были построены, в частности, Братская и Усть-Илимская ГЭС, Коршуновский ГОК, Братский алюминиевый завод.

Как писали Sibnovosti.ru, в июле этого года в другом иркутском городе - Саянске - была установлена скульптура Ефима Славского – министра среднего машиностроения СССР. Ее разместили в сквере Первостроителей.

Фото: официальный сайт мэрии Братска

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