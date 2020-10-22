В Хабаровском крае сотрудники правительства массово заразились коронавирусом

В Хабаровском крае сотрудники правительства массово заразились COVID-19 – вирус выявлен примерно у половины сотрудников, сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев.

«У нас полправительства сейчас болеют дома - на карантине. Мой первый заместитель - Мария Авилова, зам по экономике Виктор Калашников. Серьезное заболевание, нужно себя беречь», - цитирует Дегтярева РИА Новости.

По данным оперативного штаба, за время пандемии в Хабаровском крае было зафиксировано 14 338 случаев COVID-19, умерли 123 человека.