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В Хабаровском крае сотрудники правительства массово заразились коронавирусом

Главная Общество
Иркутск
16:37 22 Октября 2020
хабаровский, край, правительство, вирус, здоровье
Автор: Sibnovosti.ru
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В Хабаровском крае сотрудники правительства массово заразились COVID-19 – вирус выявлен примерно у половины сотрудников, сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев.

«У нас полправительства сейчас болеют дома - на карантине. Мой первый заместитель - Мария Авилова, зам по экономике Виктор Калашников. Серьезное заболевание, нужно себя беречь», - цитирует Дегтярева РИА Новости.

По данным оперативного штаба, за время пандемии в Хабаровском крае было зафиксировано 14 338 случаев COVID-19, умерли 123 человека.

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