Наследство иркутского «Усольехимпрома» стало менее токсичным

Химические вещества аварийных емкостей на промышленной площадке «Усольехимпрома» в Иркутской области перезатарены и больше не представляют опасности для населения и окружающей среды. Об этом сообщил официальный портал Иркутской области со ссылкой на вице-премьера российского правительства Викторию Абрамченко.

Речь идет о химических веществах, находившихся в 16 аварийных емкостях. Их объем достигает 60 куб. м. Кроме того, демонтирован цех ртутного электролиза. По данным вице-премьера, ранее предполагалось завершить эти работы к концу 2020 года.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в начале августа этого года Виктория Абрамченко возглавила рабочую группу для решения экологической проблемы в иркутском городе Усолье-Сибирское. Работы ведет ФГУП «Федеральный экологический оператор», входящее в структуру «Росатома».

В конце августа власти Иркутской области объявили о том, что отходы закрытого предприятия «Усольехимпром» в городе Усолье-Сибирском будут рекультивированы на территории его промышленной площадки.

Фото: официальный сайт мэрии города Усолье-Сибирское