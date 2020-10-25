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В Улан-Удэ вновь открыт мемориал «Ровесникам, ушедшим в бой»

Главная Общество
Иркутск
12:08 25 Октября 2020
благоустройство, памятник, войны
Автор: Sibnovosti.ru
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Мемориал «Ровесникам, ушедшим в бой» открылся после реконструкции в Улан-Удэ. Стоимость работ составила 44,62 млн руб.

Мемориал посвящен жителям Бурятии, погибшим при исполнении воинского долга в разных частях света. Теперь здесь размещены фотографии 139 уроженцев республики.  

«В комплексе реконструированы мемориальные стены, заменены мемориальные доски, на которых высечены портреты и имена погибших воинов, устроен мемориальный камень в память о локальных войнах, на котором высечены названия 22 стран. Кроме того, проведено благоустройство территории возле памятника Герою России Алдару Цыденжапову, отреставрирована скульптурная композиция «Черный тюльпан» и фигуры «Скорбящих матерей», - говорится в сообщении на официальном портале региона.

Кроме того, было проведено благоустройство прилегающей территории. Здесь появился сквер с тротуарами, торшерным освещением и автомобильной парковкой.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

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