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Гостиницу в Улан-Удэ отвели для долечивания больных COVID-19

Главная Общество
Иркутск
10:00 26 Октября 2020
вирус, заболевание, глава
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Республики Бурятия отвели под стационар для долечивания пациентов с COVID-19 гостиницу «Парк Отель Улан-Удэ». Вчера туда уже перевели 20 первых пациентов.

Всего в гостинице будет развернуто 150 коек. Решение о размещении здесь пациентов было принято в связи с ростом числа заболевших в регионе.

«Ситуация сегодня тяжелая, в городе 97% составляет занятость коечного фонда, а в целом по республике - 88%», - процитировал официальный портал республики главу региона Алексея Цыденова.

Как уточнила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова, в новом стационаре будут проходить долечивание, когда еще нужен медицинский уход, но состояние пациента стабильное и есть положительная динамика.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Бурятии было зарегистрировано 217 новых случаев заболевания. Всего с начала эпидемии – 10 467.

«Парк Отель Улан-Удэ» находится в центре Улан-Удэ. На сайте гостиницы указана ее категория - три звезды.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

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