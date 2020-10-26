26 октября
Иркутск
погода -4 °C
76.44
 
€ 90.45
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Губернатор Иркутской области заболел коронавирусом

Главная Общество
Иркутск
13:26 26 Октября 2020
болезнь, вирус, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Еще одним заболевшим коронавирусом сибирским губернатором стал глава Иркутской области Игорь Кобзев. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства региона сообщило информагентство «Интерфакс».

«Тест положительный. Самочувствие отличное, работает на самоизоляции», - сказали в пресс-службе.

Официального сообщения о заражении иркутского губернатора на официальном портале региона пока нет. Вчера Игорь Кобзев на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал о том, что для больных COVID-19 развернули 24 койки на базе факультетских клиник Иркутского государственного медицинского университета. Кроме того, еще 65 коек добавят в областном онкодиспансере.

По данным оперативного штаба региона, за минувшие сутки в Иркутской области зарегистрировано 215 новых случаев заболевания коронавирусом. Их общее количество с начала эпидемии достигло 23 398.

Как писали Sibnovosti.ru, 22 октября о своей болезни сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. В числе сибирских губернаторов, переболевших коронавирусом, также глава Республики Хакасия Валентин Коновалов, его коллеги в Республике Тува и Алтайском крае Шолбан Кара-оол и Виктор Томенко.

Фото: страница губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в соцсети «ВКонтакте»

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Иркутский паровоз-памятник вернули на работу

Иркутский паровоз-памятник вернули на работу

26 Октября 2020 г.
После восстановления он будет возить туристов по берегу Байкала
Новости Иркутска: Гостиницу в Улан-Удэ отвели для долечивания больных COVID-19

Гостиницу в Улан-Удэ отвели для долечивания больных COVID-19

26 Октября 2020 г.
В «Парк Отеле Улан-Удэ» будет развернуто 150 коек
Новости Иркутска: В Улан-Удэ вновь открыт мемориал «Ровесникам, ушедшим в бой»

В Улан-Удэ вновь открыт мемориал «Ровесникам, ушедшим в бой»

25 Октября 2020 г.
Реконструкция обошлась в 44,62 млн рублей
Новости Иркутска: Наследство иркутского «Усольехимпрома» стало менее токсичным

Наследство иркутского «Усольехимпрома» стало менее токсичным

23 Октября 2020 г.
На площадке перезатарили химические вещества и демонтировали цех ртутного электролиза
Новости Иркутска: В Хабаровском крае сотрудники правительства массово заразились коронавирусом

В Хабаровском крае сотрудники правительства массово заразились коронавирусом

22 Октября 2020 г.
Вирус выявлен примерно у половины сотрудников
Новости Иркутска: Благоустройство сквера Первостроителей в Братске пройдет в 2021 году

Благоустройство сквера Первостроителей в Братске пройдет в 2021 году

22 Октября 2020 г.
Городские власти потратят на это около 20 млн рублей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Двое жителей Сахалина украли более четверти тонны красной икры

Двое жителей Сахалина украли более четверти тонны красной икры

22 Октября 2020 г.
К моменту задержания икру они уже успели распродать. Ущерб составил почти один млн рублей.
Новости Иркутска: Из колонии-поселения в Иркутской области сбежали два человека

Из колонии-поселения в Иркутской области сбежали два человека

21 Октября 2020 г.
Они отбывают наказание за кражи и мошенничество
Новости Иркутска: В 2021 году планируется запустить телеканал на бурятском языке

В 2021 году планируется запустить телеканал на бурятском языке

21 Октября 2020 г.
Он будет вещать для жителей Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru