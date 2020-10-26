Губернатор Иркутской области заболел коронавирусом

Еще одним заболевшим коронавирусом сибирским губернатором стал глава Иркутской области Игорь Кобзев. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства региона сообщило информагентство «Интерфакс».

«Тест положительный. Самочувствие отличное, работает на самоизоляции», - сказали в пресс-службе.

Официального сообщения о заражении иркутского губернатора на официальном портале региона пока нет. Вчера Игорь Кобзев на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал о том, что для больных COVID-19 развернули 24 койки на базе факультетских клиник Иркутского государственного медицинского университета. Кроме того, еще 65 коек добавят в областном онкодиспансере.

По данным оперативного штаба региона, за минувшие сутки в Иркутской области зарегистрировано 215 новых случаев заболевания коронавирусом. Их общее количество с начала эпидемии достигло 23 398.

Как писали Sibnovosti.ru, 22 октября о своей болезни сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. В числе сибирских губернаторов, переболевших коронавирусом, также глава Республики Хакасия Валентин Коновалов, его коллеги в Республике Тува и Алтайском крае Шолбан Кара-оол и Виктор Томенко.

Фото: страница губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в соцсети «ВКонтакте»