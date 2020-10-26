Иркутский паровоз-памятник вернули на работу

Туристы смогут совершить путешествие по Кругобайкальской железной дороге в поезде с паровозом, выпущенным в 1955 году. Его восстановили в депо города Троицка Челябинской области.

О прибытии паровоза серии П36 сообщила сегодня пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД). По ее данным, в ходе в рабочее состояние были приведены паровые и дымогарные трубы, топочный свод и т. д. В исправном состоянии таких паровозов в стране всего девять, отметили в ВСЖД.

Паровоз П36-0107 построен в 1955 в Коломне (Московская область). Спустя несколько лет его отправили в Восточную Сибирь. Списали машину в 1983 году, а в 1986-м установили как памятник у депо Иркутск-Сортировочный к 300-летию Иркутска.

Кругобайкальская железная дорога – тупиковый участок путей вдоль берега озера Байкал протяженностью 87 км от станции порт Байкал до поселка Култук. Путешествие по ней на ретро-поезде пользуется популярностью у туристов.

Фото: сайт Восточно-Сибирской железной дороги