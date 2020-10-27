На поиски самолета в Иркутской области отвели еще четыре дня

В Иркутской области возобновлены поиски пропавшего летом самолета Ан-2 авиакомпании «Феникс». Как сообщает «Общественное телевидение России», поиски продолжатся четыре дня. К ним привлекут вертолет и беспилотный летательный аппарат.

О намерении возобновить поиски исчезнувшего Ан-2 20 октября заявил иркутский губернатор Игорь Кобзев. Соответствующее обращение он направил в Росавиацию. Тогда глава региона предложил сузить площадь поиска до одного района, где был зафиксирован последний телефонный звонок с самолета.

Воздушное судно, вылетевшее из Кырена на облет Тункинского и Окинского районов Бурятии, чтобы определить территории для химической обработки лесов от тутового шелкопряда, перестало выходить на связь вечером 19 июля. На борту самолета находились шесть человек, из которых двое – экипаж и четыре пассажира.

В конце сентября Росавиация приняла решение о прекращении поисков пропавшего воздушного судна. При этом экипажам самолетов гражданской авиации, выполняющих полеты в районе предполагаемой авиакатастрофы, рекомендовано проводить визуальный осмотр местности.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области