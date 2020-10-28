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В Бурятии больные коронавирусом пенсионеры получат бесплатные лекарства

Главная Общество
Иркутск
11:09 28 Октября 2020
бесплатная, лекарство, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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В Республике Бурятия некоторым категориям больных коронавирусом будут бесплатно выдавать лекарства. Эта практика распространится на членов многодетных семей и пенсионеров, находящихся на амбулаторном лечении.

Первую партию бесплатных лекарств передадут сегодня. Ее стоимость составит 2,7 млн руб. Средства выделены из республиканского бюджета, отметил официальный портал региона.

В начале этой недели, как сообщили в правительстве Бурятии, правительство России приняло решение выделить 5 млрд руб. на бесплатные препараты для пациентов с коронавирусной инфекцией, получающих лечение на дому.

За минувшие сутки в Республике Бурятия было зарегистрировано 211 новых случаев заражения COVID-19. Их общее количество с начала эпидемии достигло 10 890.

Как писали Sibnovosti.ru, на этой неделе для больных коронавирусом отвели здание трехзвездочной гостиницы «Парк Отель Улан-Удэ» в Улан-Удэ. Сегодня, согласно данным республиканского управления Роспотребнадзора, для лечения пациентов с COVID-19 в регионе перепрофилировано 2 354 коек, занятость коечного фонда составляет 88,2%.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

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