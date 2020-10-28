В Бурятии оштрафовали золотодобывающую артель

В Республике Бурятия золотодобывающую «Артель старателей «Сининда-1» и ее должностных лиц оштрафовали в общей сложности на 116 тыс. руб. В ходе проверки на предприятии выявили нарушения законодательства в области охраны окружающей среды при обращении с отходами.

Информация о результатах проверки опубликована на сайте прокуратуры региона. Она была проведена Северобайкальской межрайонной прокуратурой с привлечением специалистов других ведомств – Росприроднадзора и Росрыболовства.

«Должностными лицами артели не принимались меры по предотвращению негативного воздействия отходов производства на окружающую среду, по сохранению водных биологических ресурсов в районе разработки месторождения «Нерунда» Северобайкальского района…», - говорится, в частности, в сообщении надзорного ведомства.

Межрайонный прокурор в отношении ответственных лиц предприятия возбудил дела об административных правонарушениях по целому ряду статей КоАП – о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления, о нарушение правил охраны водных и биологических ресурсов и др.

ООО «Артель старателей «Сининда-1» входит в состав ПАО «Селигдар». Месторождение находится в бассейне реки Нерунды.

Фото: сайт ПАО «Селигдар»