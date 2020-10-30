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Бурятские волонтеры разносят пенсионерам бесплатные лекарства против COVID-19

Главная Общество
Иркутск
15:37 30 Октября 2020
вирус, лекарство, волонтеры
Автор: Sibnovosti.ru
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В Республике Бурятия доставку больным бесплатных лекарств для лечения коронавирусной инфекции поручили волонтерам. Право на бесплатные препараты имеют многодетные семьи и пенсионеры.

Власти региона определили порядок доставки. Согласно сообщению, размещенному на официальном портале региона, поликлиники сами передают волонтерам списки и адреса пациентов. Волонтеры забирают лекарства из аптеки поликлиник и доставляют их по адресам.

«Звонить и делать заявки в волонтерские штабы не требуется», - отмечается в сообщении.

Региональный оперативный штаб выбрал такой порядок, как «наиболее оптимальный» при значительно возросшем объеме работы поликлиник и волонтеров.

Как писали Sibnovosti.ru, правительство Бурятии выделило на бесплатное снабжение лекарствами для лечения COVID-19 2,7 млн руб.

По информации республиканского управления Роспотребнадзора, за последние сутки в регионе  зарегистрировано 226 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Их общее количество достигло 11 331.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

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