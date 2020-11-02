Власти Бурятии организуют службу такси для заболевших COVID-19

В Улан-Удэ создадут специальную службу такси. Ее услугами смогут воспользоваться больные COVID-19, которые лечатся дома.

Соответствующее поручение глава Республики Бурятия Алексей Цыденов дал министерствам транспорта и здравоохранения региона, а также мэрии Улан-Удэ. Об этом руководитель субъекта федерации сообщил в интервью ГТРК «Бурятия».

«Когда больному, например, надо получить КТ или приехать для амбулаторной диагностики. Скорые машины на это не задействуешь, потому что здесь не нужна медпомощь, здесь нужна транспортная услуга, просто довезти человека. В общественный транспорт он же не сядет», - пояснил Алексей Цыденов смысл этой идеи.

Согласно сообщению официального портала Республики Бурятия, стоимость услуги для многодетных семей и пенсионеров будет установлена по цене общественного транспорта. Водителям такси будут платить зарплату, а также компенсировать расходы на топливо.

Как ранее писали Sibnovosti.ru, в Бурятии доставку больным бесплатных лекарств для лечения коронавирусной инфекции поручили волонтерам. Право на бесплатные препараты имеют многодетные семьи и пенсионеры. Поликлиники сами передают волонтерам списки и адреса пациентов. Волонтеры забирают лекарства из аптеки поликлиник и доставляют их по адресам.

В Красноярске в октябре стартовала акция «Довези врача». В сервисе Viber был открыт чат с таким названием, который позволяет волонтерам участвовать в развозе медицинских бригад.