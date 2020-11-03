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Больным коронавирусом в Иркутской области добавили коек

Главная Общество
Иркутск
09:40 3 Ноября 2020
вирус, больница, соревнования
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Иркутской области внесли очередные корректировки в перечень мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса. Одна из них касается медицинских учреждений, где могут получить помощь больные COVID-19.

К числу таких учреждений добавлено еще пять. Это Нукутская и Катангская районные больницы, Иркутская городская больница №5, областная психиатрическая больница №1 и Ангарский перинатальный центр. Кроме того, в соответствующий указ губернатора внесено положение, согласно которому гражданам, которые отправляются в санаторий, за три дня до отъезда нужно сдать анализ на коронавирусную инфекцию.

«Со 2 ноября … в регионе запрещено проводить школьные, городские и областные спортивные соревнования. Ограничение не касается межрегиональных, всероссийских и международных турниров, так как их проведение регламентируется министерством спорта Российской Федерации», - говорится также в сообщении официального портала Иркутской области.

Вчера региональный оперативный штаб сообщил о том, что число случаев заражения коронавирусом в области с начала эпидемии превысило 25 тыс.

Фото: официальный портал Иркутской области

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