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Иркутская комиссия сошлась на «Старте»

Главная Общество
Иркутск
12:10 3 Ноября 2020
комплекс, название, комиссия
Автор: Sibnovosti.ru
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Новый физкультурно-оздоровительный комплекс на ул. Баумана в Иркутске получит название «Старт». Соответствующее решение приняла городская комиссия по городской топонимике и увековечению известных людей в Иркутске и событий.

Как писали Sibnovosti.ru, в выборе название активное участие приняли горожане. Они направили в мэрию 153 варианта. По данным управления по физической культуре и спорту мэрии, чаще всего в предложениях встречаются названия «Эволюция», «Движение вверх», «Бабр», «Лидер», НЛО, «Старт». В числе других вариантов можно отметить «Бэтмен» и «Парабола».

Отделочные и монтажные работы в комплексе еще не завершены. После сдачи объекта в эксплуатацию там будет работать отделение по баскетболу одной из муниципальных спортивных школ. В нем смогут заниматься около 200 детей. На первом этаже спортивного объекта расположен игровой зал, на втором этаже – зал индивидуальной силовой подготовки с тренажерами.

Как писали Sibnovosti.ru, в соседней Республике Бурятия строится спортивный объект в форме юрты. Там обустроят спортивный зал, рассчитанный на два борцовских ковра диаметром 7 м, и тренажерный зал.

Фото: официальный портал Иркутска

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