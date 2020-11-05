В российском правительстве утвердили план ликвидации загрязнения в Усолье-Сибирском

Российское правительство утвердило «дорожную карту» ликвидации загрязнения окружающей среды в иркутском городе Усолье-Сибирском. Документ опубликован на сайте кабмина.

«В подготовленную … «дорожную карту» вошли как меры по ликвидации накопленного вреда окружающей среде (включая сопутствующие мероприятия, связанные со строительством новой системы водоснабжения и очистных сооружений), так и меры по защите населения от возможного воздействия вредных веществ в ходе работ по устранению загрязнения», - говорится в пояснении к правительственному распоряжению.

Например, на декабрь 2020 года отнесена передача объектов недвижимого имущества промышленной площадки «Усольехимпрома» из федеральной собственности в собственность региона и города. Также на этот месяц запланирована ликвидация двух особо опасных скважин.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в начале августа этого года вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко возглавила рабочую группу для решения экологической проблемы в Усолье-Сибирском. Работы ведет ФГУП «Федеральный экологический оператор», входящее в структуру «Росатома». В конце октября было объявлено о том, что химические вещества аварийных емкостей на промышленной площадке «Усольехимпрома» перезатарены и больше не представляют опасности для населения и окружающей среды.

По данным российского правительства, согласно «дорожной карте» в целом к концу 2024 года в Усолье-Сибирском будет создана новая среда для жизни граждан и инфраструктура для социально-экономического развития города.

Фото: официальный портал Иркутской области