5 ноября
Иркутск
погода -4 °C
80.0
 
€ 93.34
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

В российском правительстве утвердили план ликвидации загрязнения в Усолье-Сибирском

Главная Общество
Иркутск
15:14 5 Ноября 2020
ликвидация, правительство, загрязнение
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Российское правительство утвердило «дорожную карту» ликвидации загрязнения окружающей среды в иркутском городе Усолье-Сибирском. Документ опубликован на сайте кабмина.

«В подготовленную … «дорожную карту» вошли как меры по ликвидации накопленного вреда окружающей среде (включая сопутствующие мероприятия, связанные со строительством новой системы водоснабжения и очистных сооружений), так и меры по защите населения от возможного воздействия вредных веществ в ходе работ по устранению загрязнения», - говорится в пояснении к правительственному распоряжению.

Например, на декабрь 2020 года отнесена передача объектов недвижимого имущества промышленной площадки «Усольехимпрома» из федеральной собственности в собственность региона и города. Также на этот месяц запланирована ликвидация двух особо опасных скважин.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в начале августа этого года вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко возглавила рабочую группу для решения экологической проблемы в Усолье-Сибирском. Работы ведет ФГУП «Федеральный экологический оператор», входящее в структуру «Росатома». В конце октября было объявлено о том, что химические вещества аварийных емкостей на промышленной площадке «Усольехимпрома» перезатарены и больше не представляют опасности для населения и окружающей среды.

По данным российского правительства, согласно «дорожной карте» в целом к концу 2024 года в Усолье-Сибирском будет создана новая среда для жизни граждан и инфраструктура для социально-экономического развития города.

Фото: официальный портал Иркутской области

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Иркутская комиссия сошлась на «Старте»

Иркутская комиссия сошлась на «Старте»

3 Ноября 2020 г.
Выбрано название для спортивного комплекса на ул. Баумана
Новости Иркутска: Больным коронавирусом в Иркутской области добавили коек

Больным коронавирусом в Иркутской области добавили коек

3 Ноября 2020 г.
Их лечением будут заниматься еще пять медицинских учреждений
Новости Иркутска: Власти Бурятии организуют службу такси для заболевших COVID-19

Власти Бурятии организуют службу такси для заболевших COVID-19

2 Ноября 2020 г.
Водители будут получать зарплату и компенсацию за топливо
Новости Иркутска: Бурятские волонтеры разносят пенсионерам бесплатные лекарства против COVID-19

Бурятские волонтеры разносят пенсионерам бесплатные лекарства против COVID-19

30 Октября 2020 г.
Звонить и делать заявки в волонтерские штабы не требуется
Новости Иркутска: В Бурятии оштрафовали золотодобывающую артель

В Бурятии оштрафовали золотодобывающую артель

28 Октября 2020 г.
Претензии надзорных органов вызвало обращение с отходами
Новости Иркутска: В Бурятии больные коронавирусом пенсионеры получат бесплатные лекарства

В Бурятии больные коронавирусом пенсионеры получат бесплатные лекарства

28 Октября 2020 г.
Первую партию медикаментов передадут сегодня
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: В Улан-Удэ предложили поставить памятник крестнику Александра III

В Улан-Удэ предложили поставить памятник крестнику Александра III

5 Ноября 2020 г.
Идея принадлежит скульптору Баиру Сундупову
Новости Иркутска: Строительство аквапарка в Иркутской области вылилось в мошенничество

Строительство аквапарка в Иркутской области вылилось в мошенничество

2 Ноября 2020 г.
Двум предпринимательницам вынесен обвинительный приговор
Новости Иркутска: В Иркутской области из-за ледоства экстренно закрыли мост через Лену

В Иркутской области из-за ледоства экстренно закрыли мост через Лену

2 Ноября 2020 г.
Отрезанными оказались несколько населенных пунктов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru