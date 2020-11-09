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Бурятские медики попросили переболевших COVID-19 жителей стать донорами

Главная Общество
Иркутск
12:35 9 Ноября 2020
вирус, кровь, донор
Автор: Sibnovosti.ru
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Для лечения пациентов, заболевших COVID-19, в Республике Бурятия не хватает плазмы крови. За помощью медицинские учреждения обратились к жителям региона.  

Они попросили стать донорами тех, кто уже переболел новой коронавирусной инфекцией.

«Выработка антител - это естественный механизм защиты от инфекций, так называемого гуморального иммунитета. В плазме выздоровевших после коронавирусной инфекции сохраняются антитела IgG к вирусу. Для пациентов со средне-тяжёлой и тяжёлой формами донорская плазма является источником антител, пока организм не выработал свои», - разъяснил официальный портал Бурятии.

По данным республиканских властей, технология использования патоген-редуцированной плазмы от доноров, перенесших COVID-19, была разработана на базе Бурятской республиканской станции переливания крови. Плазма 71 донора уже передана в медучреждения. Между тем, сегодня состояние 113 пациентов с коронавирусной инфекцией оценивается как тяжелое.

Согласно сводке республиканского управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Бурятии зарегистрировано 229 случаев заражения COVID-19. Их общее количество с начала эпидемии достигло 13 667. На этой неделе планируется дополнительно перепрофилировать для больных коронавирусом стационар ГБУЗ «Городская больница №4» в Улан-Удэ (первоначально на 90 коек). Выздоровели в республике 8 743 пациента.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

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