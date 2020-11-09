Благоустройство 15 объектов запланировано в Иркутске в 2021 году

В Иркутске утвердили перечень территорий, которые планируется благоустроить в будущем году по проекту «Формирование комфортной городской среды». В него, по данным официального портала муниципалитета, вошли 15 объектов.

Например, в Октябрьском округе в список попал второй этап благоустройства парка в микрорайоне Солнечном. В Свердловском округе - горнолыжная трасса Академгородка с дендропарком. В Ленинском округе – сад Томсона (второй этап) и Комсомольский парк. В Правобережной – Падь Грязнуха и Каштаковская роща (второй этап).

Территории определили по итогам рейтингового голосования. По словам мэра Руслана Болотова, иркутяне активно принимают участие в разработке дизайн-проектов, а также контролируют ход и качество выполнения работ. К настоящему времени заключены муниципальные контракты на разработку проектно-сметной документации на благоустройство всех общественных пространств.

Работы планируется начать весной.

Фото: официальный портал Иркутска