Скончался первый президент Бурятии Леонид Потапов

Скончался первый президент Республики Бурятия Леонид Потапов. В должности президента он возглавлял регион в 1994-2007 годы.

Летом этого года Леониду Потапову исполнилось 85 лет. В министерстве здравоохранения Республики Бурятия ТАСС сообщили, что ранее Леонид Потапов был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

Соболезнование нынешнего главы Бурятии Алексея Цыденова опубликовано на официальном портале республики.

«Леонид Васильевич посвятил свою жизнь Бурятии, за годы руководства регионом в самое тяжелое для нашего государства время добился поступательного развития республики по всем направлениям», - говорится в тексте.

После своей досрочной отставки в 2007 году Леонид Потапов работал помощником руководителя администрации президента РФ. В 2009-м стал ведущим научным сотрудником отдела региональных экономических исследований Бурятского научного центра СО РАН.

Фото: официальный портал Республики Бурятия