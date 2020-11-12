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Скончался первый президент Бурятии Леонид Потапов

Главная Общество
Иркутск
15:00 12 Ноября 2020
глава, республика, президент
Автор: Sibnovosti.ru
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Скончался первый президент Республики Бурятия Леонид Потапов. В должности президента он возглавлял регион в 1994-2007 годы.

Летом этого года Леониду Потапову исполнилось 85 лет. В министерстве здравоохранения Республики Бурятия ТАСС сообщили, что ранее Леонид Потапов был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

Соболезнование нынешнего главы Бурятии Алексея Цыденова опубликовано на официальном портале республики.

«Леонид Васильевич посвятил свою жизнь Бурятии, за годы руководства регионом в самое тяжелое для нашего государства время добился поступательного развития республики по всем направлениям», - говорится в тексте.

После своей досрочной отставки в 2007 году Леонид Потапов работал помощником руководителя администрации президента РФ. В 2009-м стал ведущим научным сотрудником отдела региональных экономических исследований Бурятского научного центра СО РАН.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

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