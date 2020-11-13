Главную елку Улан-Удэ дотянули до 27 метров

В этом году власти Улан-Удэ решили установить главную новогоднюю елку значительно выше, чем при встрече 2020-го. Монтаж конструкции начался на пл. Советов. С учетом полутораметровой звезды ее общая высота составит 27 м.

«Это почти в 1,7 раза выше прошлогодней 16-метровой елки. Новая елка, как и прошлогодняя, будет украшена живыми елочками, которые забрали с противопожарного разрыва. Весной после демонтажа они будут переработаны на органические удобрения и мульчу», – сообщили информационному сайту столицы Республики Бурятия в муниципальном комитете городского хозяйства.

По данным мэрии, на конструкции закрепят более 630 деревьев высотой до четырех метров. При украшении используют 1 тыс. красных и золотых шаров. В прошлый раз, напоминают городские власти, самой высокой в России была признана елка в Красноярске (55 м).

Как писали Sibnovosti.ru, в этом году праздничный городок на пл. Советов будет оформлен в стиле Верхнеудинской ярмарки. Верхнеудинск – прежнее название города, который в 2021 году отметит свое 355-летие.

Фото: информационный сайт Улан-Удэ