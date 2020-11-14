В Бурятии на две недели введены жесткие ограничительные меры

Власти Бурятии пошли на жесткие ограничительные меры, для того чтобы сбить распространение коронавирусной инфекции. О них глава республики Алексей Цыденов сообщил в специальном обращении к жителям региона.

«С 16 ноября на две недели приостанавливают работу все торговые центры, объекты общепита, бани, сауны, фитнес-клубы, бассейны, учреждения допобразования», - заявил он.

Внесены и изменения в режим обучения в школах. Завтра должны были завершиться каникулы. Но, по словам Алексея Цыденова, в Улан-Удэ, Иволгинском районе, Гусиноозерске, Северобайкальске и других крупных населенных пунктах очно к учебе приступят только девятый и 11-й классы. Остальные классы начнут учебу в дистанционном режиме. Для первых же классов каникулы продлеваются на две недели. Дополнительное учебное время будет компенсировано им с 15 до 30 мая.

По данным официального портала региона, в настоящее время в больницах республики занято 2 225 из 2 678 коек, предназначенных для больных COVID-19. За минувшие сутки в Бурятии зарегистрировано 235 случаев заражения. Их общее количество достигло 14 838. Впрочем, как признал Алексей Цыденов, в лабораториях остается в ожидании более 25 тыс. необработанных тестов.

Фото: официальный портал Республики Бурятия