Бесплатные лекарства иркутские «домашние» больные с COVID-19 получат с 19 ноября

В Иркутской области с 19 ноября начнут выдавать бесплатные препараты для тех, кто лечится от COVID-19 на дому. На это регион получил из федерального бюджета около 90 млн руб.

Сроки начала выдачи препаратов назвал иркутский губернатор Игорь Кобзев на заседании регионального оперативного штаба. Врачи будут выписывать рецепты на лекарства на основании результатов анализов.

«Я прошу мэров проинформировать жителей о том, где и как будут выдавать бесплатные лекарства. Получить их смогут родственники заболевших, либо препараты доставят на дом волонтеры или медицинские работники», - заявил на заседании глава региона (цитата по официальному порталу Иркутской области).

К сегодняшнему дню в области зарегистрировано 28 851 случаев заражения коронавирусной инфекцией. На 16 ноября было госпитализировано 5 038 человек при наличии в регионе 5 354 коек для лечения таких больных.

Фото: сайт министерства здравоохранения Иркутской области