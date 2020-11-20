В Улан-Удэ торговцы проявляют недовольство жесткими ограничительными мерами

Предприниматели, работающие в ряде торговых центров Улан-Удэ, протестовали против жестких ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. По этим фактам прокуратура Республики Бурятия проводит проверку.

«Надзорный орган проверит доводы предпринимателей, а также исполнение законодательства о защите интересов бизнеса», - говорится в сообщении ведомства.

Как писали Sibnovosti.ru, с 16 ноября в Бурятии действуют самые жесткие в России ограничительные меры. Приостановлена работа всех торговых центров, объектов общепита, бань и саун, фитнес-клубов, бассейнов, учреждений допобразования. Глава республики Алексей Цыденов заверил, что меры будут действовать только две недели.

На этой неделе группа депутатов народного хурала обратилась к Алексею Цыренову с предложением создать рабочую группу для обсуждения и выработки решений, направленных «как на минимизацию рисков и последствий для предприятий, так и стабилизацию эпидемиологической ситуации в регионе».

По информации регионального управления Роспотребнадзора, к настоящему времени в Бурятии зарегистрировано 16 466 случаев заражения COVID-19. В том числе, 275 за последний день. 57% случаев приходится на Улан-Удэ.

Фото: официальный портал Республики Бурятия