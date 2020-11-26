В Иркутской области откроют несколько амбулаторно-ковидных центров

Первый в Иркутской области амбулаторно-ковидный центр откроется на базе поликлиники ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №8». Он начнет работу 30 ноября.

Поликлиника расположена на ул. Баумана, 214а. Созданный там центр будет работать с 8:00 до 21:00.

«Здесь будут обслуживать амбулаторных больных легкой формой COVID-19. Пациенты смогут сдать анализы и получить консультацию терапевтов», - говорится в сообщении правительства Иркутской области по итогам заседания регионального оперативного штаба.

По данным областных властей, в регионе создадут несколько аналогичных амбулаторно-ковидных центров. Из них семь в Иркутске, еще один – в Иркутском районе.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале ноября о создании монополиклиники для пациентов с коронавирусной инфекцией объявили в Забайкальском крае.

Фото: официальный портал Иркутской области