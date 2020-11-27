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Лес иркутского Академгородка благоустроят за три года

Главная Общество
Иркутск
12:30 27 Ноября 2020
благоустройство, лес, работы
Автор: Sibnovosti.ru
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Благоустройство лесного массива в иркутском Академгородке стартует в 2021 году. Оно продлится три года.

Территорию в Академгородке Иркутска благоустроят в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Обустройство начнется в 2021 году. По данным городских властей, участок леса находится в ведении Российской академии наук. На правах бессрочной аренды они принадлежат Лимнологическому институту СО РАН.

«В следующем году будут выполнены работы по обустройству дорожно-тропиночной сети, освещения, велодорожки на территории дендропарка», – рассказала официальному порталу Иркутска начальник департамента городской среды мэрии Марина Шевела.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее в Иркутске утвердили перечень территорий, которые планируется благоустроить в будущем году по проекту «Формирование комфортной городской среды». В него вошли 15 объектов.

Фото: официальный портал Иркутска

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