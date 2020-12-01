Иркутск расчищают после снегопада

Городские службы в Иркутске борются с последствиями сильного снегопада. За ночь с городских улиц вывезли более 70 т снега.

«(Сотрудники – Sibnovosti.ru) МУП «Иркутскавтодор» в первую очередь очистили от снега и наледи магистральные улицы и участки со сложным рельефом. Силами МУП «Служба эксплуатации мостов» произведена уборка мостов – Глазковского, Иннокентьевского, Академического, Иркутного, путепровода на Джамбула и других», – рассказал официальному порталу Иркутска и. о. вице- мэра – председателя комитета городского обустройства Владимир Преловский.

Ночью улицы расчищали более 100 единиц техники. Сегодня в уборке Иркутска задействовано более 200 человек.

Фото: официальный портал Иркутска