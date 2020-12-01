1 декабря
Иркутск
погода -15 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Иркутск расчищают после снегопада

Главная Общество
Иркутск
13:53 1 Декабря 2020
снегопад, улицы, уборка
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Городские службы в Иркутске борются с последствиями сильного снегопада. За ночь с городских улиц вывезли более 70 т снега.

«(Сотрудники – Sibnovosti.ru) МУП «Иркутскавтодор» в первую очередь очистили от снега и наледи магистральные улицы и участки со сложным рельефом. Силами МУП «Служба эксплуатации мостов» произведена уборка мостов – Глазковского, Иннокентьевского, Академического, Иркутного, путепровода на Джамбула и других», – рассказал официальному порталу Иркутска и. о. вице- мэра – председателя комитета городского обустройства Владимир Преловский.

Ночью улицы расчищали более 100 единиц техники. Сегодня в уборке Иркутска задействовано более 200 человек.

Фото: официальный портал Иркутска

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Лес иркутского Академгородка благоустроят за три года

Лес иркутского Академгородка благоустроят за три года

27 Ноября 2020 г.
В 2021 года там появятся освещение и велодорожки
Новости Иркутска: В Иркутской области откроют несколько амбулаторно-ковидных центров

В Иркутской области откроют несколько амбулаторно-ковидных центров

26 Ноября 2020 г.
Первый начнет работать 30 ноября
Новости Иркутска: В Улан-Удэ торговцы проявляют недовольство жесткими ограничительными мерами

В Улан-Удэ торговцы проявляют недовольство жесткими ограничительными мерами

20 Ноября 2020 г.
Их требования рассмотрит прокуратура
Новости Иркутска: Тысячи байкальских нерп выбрались на льдины

Тысячи байкальских нерп выбрались на льдины

18 Ноября 2020 г.
Специалисты наблюдают осенние лежбища, чтобы определить численность животных
Новости Иркутска: Бесплатные лекарства иркутские «домашние» больные с COVID-19 получат с 19 ноября

Бесплатные лекарства иркутские «домашние» больные с COVID-19 получат с 19 ноября

17 Ноября 2020 г.
Регион получил на это около 90 млн рублей
Новости Иркутска: В Бурятии на две недели введены жесткие ограничительные меры

В Бурятии на две недели введены жесткие ограничительные меры

14 Ноября 2020 г.
Закрываются все торговые центры и объекты общепита
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Утверждены цены на билеты на авиамаршруте Иркутск – Киренск

Утверждены цены на билеты на авиамаршруте Иркутск – Киренск

30 Ноября 2020 г.
Правительство региона будет субсидировать маршрут
Новости Иркутска: В Усолье-Сибирском локализованы и ликвидированы самые опасные объекты

В Усолье-Сибирском локализованы и ликвидированы самые опасные объекты

27 Ноября 2020 г.
Владимир Путин провел совещания о ходе работ в Иркутской области
Новости Иркутска: Бродячая собака набросилась на девочку в Ангарске

Бродячая собака набросилась на девочку в Ангарске

30 Ноября 2020 г.
Следственные органы проводят проверку инцидента
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru