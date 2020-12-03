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Студентам МАИ оплатят проезд в Бурятию для знакомства с авиазаводом

Главная Общество
Иркутск
12:48 3 Декабря 2020
завод, студенты, глава
Автор: Sibnovosti.ru
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Студенты Московского авиационного института (МАИ) смогут бесплатно приехать в столицу Республики Бурятия, чтобы ознакомиться с работой АО «Улан-Удэнский авиационный завод» (У-УАЗ). Такое обещание дал им глава региона Алексей Цыденов.

Вчера руководитель республики провел онлайн-встречу со студентами МАИ. В ней приняли участие около 130 учащихся.

«Студентов МАИ также заинтересовала поездка в Бурятию с целью посещения авиазавода и знакомства с регионом. Глава Бурятии пообещал, что для молодых людей, желающих приехать с такой целью, дорога до Улан-Удэ и обратно, а также экскурсия по достопримечательностям будут бесплатными», - сообщил официальный портал региона по итогам встречи.

Организацией поездки займется министерство промышленности и торговли Бурятии.

По данным директора У-УАЗ по персоналу и социальной политике Расула Эльканова, ежегодная потребность предприятия в инженерах-конструкторах на производстве вертолетов Ми-171А3 и Ка-226Т составляет 100-120 человек.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

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