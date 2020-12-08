Дети Бурятии встретят Новый год без артистов и аниматоров

В Республике Бурятия определен порядок проведения новогодних мероприятий в детсадах и школах. Решение об этом принял региональный оперативный штаб.

Утренники и елки в Бурятии будут проводиться только внутри одной группы или одного класса. Запрещены мероприятия между группами и классами, а также приглашение аниматоров, артистов и родителей детей.

«Общегородские елки отменены. Будут закрыты для посетителей детские дома. В них праздничные утренники пройдут без гостей с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований», - отмечается также в сообщении официального портала республики.

К сегодняшнему утру в Бурятии зарегистрировано 21 126 случаев заражения COVID-19. В том числе, 239 за минувшие сутки.

Фото: официальный портал Республики Бурятия