8 декабря
Иркутск
погода -15 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Дети Бурятии встретят Новый год без артистов и аниматоров

Главная Общество
Иркутск
10:49 8 Декабря 2020
новый год, школы, детсад
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Республике Бурятия определен порядок проведения новогодних мероприятий в детсадах и школах. Решение об этом принял региональный оперативный штаб.

Утренники и елки в Бурятии будут проводиться только внутри одной группы или одного класса. Запрещены мероприятия между группами и классами, а также приглашение аниматоров, артистов и родителей детей.

«Общегородские елки отменены. Будут закрыты для посетителей детские дома. В них праздничные утренники пройдут без гостей с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований», - отмечается также в сообщении официального портала республики.

К сегодняшнему утру в Бурятии зарегистрировано 21 126  случаев заражения COVID-19. В том числе, 239 за минувшие сутки.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Студентам МАИ оплатят проезд в Бурятию для знакомства с авиазаводом

Студентам МАИ оплатят проезд в Бурятию для знакомства с авиазаводом

3 Декабря 2020 г.
Учащихся пригласил глава республики Алексей Цыденов
Новости Иркутска: Иркутск расчищают после снегопада

Иркутск расчищают после снегопада

1 Декабря 2020 г.
В уборке принимают участие около 200 человек
Новости Иркутска: Лес иркутского Академгородка благоустроят за три года

Лес иркутского Академгородка благоустроят за три года

27 Ноября 2020 г.
В 2021 года там появятся освещение и велодорожки
Новости Иркутска: В Иркутской области откроют несколько амбулаторно-ковидных центров

В Иркутской области откроют несколько амбулаторно-ковидных центров

26 Ноября 2020 г.
Первый начнет работать 30 ноября
Новости Иркутска: В Улан-Удэ торговцы проявляют недовольство жесткими ограничительными мерами

В Улан-Удэ торговцы проявляют недовольство жесткими ограничительными мерами

20 Ноября 2020 г.
Их требования рассмотрит прокуратура
Новости Иркутска: Тысячи байкальских нерп выбрались на льдины

Тысячи байкальских нерп выбрались на льдины

18 Ноября 2020 г.
Специалисты наблюдают осенние лежбища, чтобы определить численность животных
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Проект ликвидации отходов в Усолье-Сибирском будет готов в 2021 году

Проект ликвидации отходов в Усолье-Сибирском будет готов в 2021 году

8 Декабря 2020 г.
Стоимость всех работ на промплощадке оценивается в 48 млрд рублей
Новости Иркутска: Жители Северобайкальска ощутили подземные толчки

Жители Северобайкальска ощутили подземные толчки

4 Декабря 2020 г.
Магнитуда превысила 5,5
Новости Иркутска: Пост первого вице-мэра Иркутска занял Антон Красноштанов

Пост первого вице-мэра Иркутска занял Антон Красноштанов

7 Декабря 2020 г.
Ранее он сложил полномочия депутата областного парламента
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru