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Участники голосования выбрали бурятскому телеканалу название «Буряад ТВ»

Главная Общество
Иркутск
09:38 9 Декабря 2020
телеканал, название, язык
Автор: Sibnovosti.ru
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Первый в истории бурятский национальный телеканал получил название «Буряад ТВ». Этот вариант поддержало большинство участвовавших в голосовании.

О конкурсе на название было объявлено в октябре. В голосовании приняли участие жители Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области. Предложенное ими название могло состоять из одного или двух бурятских слов, а при переводе на латиницу не должно было терять правильное прочтение.

«Поступило свыше 60 предложений, из которых организаторы выбрали 10 наиболее часто повторяющихся. В финал голосования прошли такие варианты, как «Алтаргана-ТВ», «Амар мэндэ», «Байгал-ТВ», «Буряад ТВ», «Буряад орон», «Гуламта», «Соембо», «Сугтаа», «Тоонто», «Урагшаа», - сообщил официальный портал Республики Бурятия.

Первый бурятский телеканал начнет работать в 2021 году. Круглосуточное вещание будет осуществляться в трех регионах.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

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