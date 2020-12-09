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Буузы на первое: бурятский продукт победил на федеральном конкурсе

Главная Общество
Иркутск
11:38 9 Декабря 2020
конкурс, продукты, сельское хозяйство
Автор: Sibnovosti.ru
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Министерство сельского хозяйства РФ подвело итоги первого конкурса «Вкусы России». В нем участвовали бренды продуктов питания, которые выдвигали регионы. Среди призеров оказалось несколько брендов из восточной части России.

В общей сложности на конкурс поступило 508 брендов из 79 регионов. Он проходил в нескольких номинациях. В номинации «Нас выбирают» (по итогам народного голосования) победили бурятские буузы (позы) из Республики Бурятия. Согласно легенде впервые буряты угостили ими тибетских лам около 400 лет назад. Вокруг отверстия в буузе делалось 33 защипа по числу складок в одеждах священнослужителей.

«Никакие вилки, ножи и ложки неприемлемы в деле поедания бууз», - говорится, в частности, в описании бренда.

Тувинская баранина заняла третье место в номинации «Попробуй, полюбишь» для продуктов территорий отдельных субъектов федерации. Призеров здесь представил известный ресторатор Аркадий Новиков. В номинации «Вкус без границ», в которой оценивался экспортный потенциал продуктов, вторым стало томское кедровое молоко, состоящее из ядра кедрового ореха, воды и цветочного меда. Бред был создан всего 12 лет назад.

«Победа в конкурсе дает участникам не только репутационные преимущества – для победителей будет реализован комплекс мер продвижения локальных брендов», - говорится на сайте конкурса.

Фото: сайт конкурса «Вкусы России»

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