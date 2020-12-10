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Вице-мэр Иркутска: «Данные повреждения не представляют угрозы»

Главная Общество
Иркутск
14:52 10 Декабря 2020
землетрясение, здания, обследование
Автор: Sibnovosti.ru
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Землетрясение, эпицентр которого находился на территории Республики Бурятия, не привело к серьезным повреждениям социальных объектов в Иркутске. Таковы первые результаты обследования, которое проводит МКУ «Управление капитального строительства Иркутска».

Ситуацию обсудили сегодня на оперативном совещании в мэрии. Как писали Sibnovosti.ru, рано утром жители города почувствовали подземные толчки в пять-шесть баллов.   

«В 18 школах зафиксированы небольшие трещины, осыпалась штукатурка. Также обнаружены трещины в нескольких дошкольных учреждениях. Однако данные повреждения не представляют угрозы», - сообщил на совещании вице-мэр – председатель комитета по социальной политике и культуре Виталий Барышников.

Кроме того, по его данным, в актовом зале здания культурно-досугового центра «Россия» частично поврежден подвесной потолок. Пока оно закрыто. В спорткомплексе «Высота» осыпалась штукатурка, в творческом клубе «Созвездие» и детской музыкальной школе №3 обнаружены трещины.

В Иркутске введен режим повышенной готовности.

Фото: официальный портал Иркутска

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