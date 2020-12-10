Вице-мэр Иркутска: «Данные повреждения не представляют угрозы»

Землетрясение, эпицентр которого находился на территории Республики Бурятия, не привело к серьезным повреждениям социальных объектов в Иркутске. Таковы первые результаты обследования, которое проводит МКУ «Управление капитального строительства Иркутска».
Ситуацию обсудили сегодня на оперативном совещании в мэрии. Как писали Sibnovosti.ru, рано утром жители города почувствовали подземные толчки в пять-шесть баллов.
«В 18 школах зафиксированы небольшие трещины, осыпалась штукатурка. Также обнаружены трещины в нескольких дошкольных учреждениях. Однако данные повреждения не представляют угрозы», - сообщил на совещании вице-мэр – председатель комитета по социальной политике и культуре Виталий Барышников.
Кроме того, по его данным, в актовом зале здания культурно-досугового центра «Россия» частично поврежден подвесной потолок. Пока оно закрыто. В спорткомплексе «Высота» осыпалась штукатурка, в творческом клубе «Созвездие» и детской музыкальной школе №3 обнаружены трещины.
В Иркутске введен режим повышенной готовности.
Фото: официальный портал Иркутска