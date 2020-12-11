Улан-удэнские трамваи бесплатно перевезут «антиковидных» волонтеров

Волонтеры Улан-Удэ, помогающие жителям в ситуации, связанной с эпидемией COVID-19, получили право бесплатного проезда на трамваях. Соответствующее распоряжение подписал мэр Игорь Шутенков.

Этим правом можно будет воспользоваться до марта 2021 года. Как сообщил информационный сайт столицы Республики Бурятия, сегодня МУП «Управление трамвая» передало добровольцам 60 проездных билетов, еще 40 – остаются в резерве.

Ежедневно на дежурство для доставки медикаментов льготным категориям граждан и лицам, находящимся на самоизоляции, выходят до 60 добровольцев. С 6 октября они помогли более 3 тыс. горожан.

По данным республиканских властей, в последние дни главврачи городских поликлиник отмечают снижение числа пациентов, обращающихся за первичной медико-санитарной помощью и по коронавирусной инфекции, и по острым респираторным вирусным инфекциям. Количество выздоровевших пациентов значительно превышает число заболевающих.

Фото: информационный сайт Улан-Удэ