«Дом Сталина» перевезут в иркутский музей «Тальцы»

На территории архитектурно-этнографического музея «Тальцы» разместят дом, в котором отбывал ссылку Иосиф Сталин. В настоящее время он находится в деревне Новая Уда Усть-Удинского района.

Переезд запланирован на 2021 год. Дом разместят в трактовой историко-культурной зоне музея.

«Дом, где жил Иосиф Сталин, будет входить в экспозицию политической ссылки конца XIX – начала ХХ веков. Для отражения уголовной ссылки планируется воссоздать здание Кутуликской пересыльной тюрьмы», - привел официальный портал Иркутской области комментарий директора «Тальцов» Владимира Тихонова.

Иосиф Сталин находился Новой Уде в 1903-1904 годах. Сам дом Марфы Литвинцевой, в котором он жил, сгорел во время Гражданской войны. В дальнейшем был создан его макет.

В 2021 году в «Тальцах» также планируется создать переселенческую экспозиционную зону периода Столыпинской аграрной реформы. Там построят дома украинского, польского и татарского переселенцев.

Фото: официальный портал Иркутской области