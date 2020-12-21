Старейшие деревья России произрастают в Сибири

Два из пяти самых старых деревьев России растут на территории Прибайкальского национального парка (ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»). К такому выводу пришли эксперты программы «Деревья – памятники живой природы».

Оба дерева парка находятся на песчаных массивах байкальского острова Ольхон. В их числе и самое древнее дерево России - лиственница «Страж Ольхона» возрастом 777 лет. Возраст сосны «Одинокий воин» - 606 лет (третье место). По данным сайта «Заповедного Прибайкалья», первооткрывателем этих деревьев является доктор биологических наук Любовь Касьянова. Возраст деревьев определен дендрологами федеральной программы.

Также в топ-5 старейших деревьев вошла сосна в Республике Хакасия. Ее возраст составляет 753 года (второе место). Сосна находится в Орджоникидзевском лесничестве.

Фото: Гала Сибирякова/сайт ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»