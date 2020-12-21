21 декабря
Иркутск
погода -15 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Старейшие деревья России произрастают в Сибири

Главная Общество
Иркутск
14:26 21 Декабря 2020
программа, рейтинг, озеро
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Два из пяти самых старых деревьев России растут на территории Прибайкальского национального парка (ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»). К такому выводу пришли эксперты программы «Деревья – памятники живой природы».

Оба дерева парка находятся на песчаных массивах байкальского острова Ольхон. В их числе и самое древнее дерево России - лиственница «Страж Ольхона» возрастом 777 лет. Возраст сосны «Одинокий воин» - 606 лет (третье место). По данным сайта «Заповедного Прибайкалья», первооткрывателем этих деревьев является доктор биологических наук Любовь Касьянова. Возраст деревьев определен дендрологами федеральной программы.

Также в топ-5 старейших деревьев вошла сосна в Республике Хакасия. Ее возраст составляет 753 года (второе место). Сосна находится в Орджоникидзевском лесничестве.  

Фото: Гала Сибирякова/сайт ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Иркутска: «Дом Сталина» перевезут в иркутский музей «Тальцы»

«Дом Сталина» перевезут в иркутский музей «Тальцы»

16 Декабря 2020 г.
Он войдет в экспозицию политической ссылки
Новости Иркутска: Главную елку Бурятии откроют вечером 30 декабря

Главную елку Бурятии откроют вечером 30 декабря

15 Декабря 2020 г.
Церемония завершится фейерверком
Новости Иркутска: Улан-удэнские трамваи бесплатно перевезут «антиковидных» волонтеров

Улан-удэнские трамваи бесплатно перевезут «антиковидных» волонтеров

11 Декабря 2020 г.
Это право добровольцы получили до марта 2021 года
Новости Иркутска: Вице-мэр Иркутска: «Данные повреждения не представляют угрозы»

Вице-мэр Иркутска: «Данные повреждения не представляют угрозы»

10 Декабря 2020 г.
Соцобъекты города обследуют после землетрясения
Новости Иркутска: Буузы на первое: бурятский продукт победил на федеральном конкурсе

Буузы на первое: бурятский продукт победил на федеральном конкурсе

9 Декабря 2020 г.
Минсельхоз РФ подвел итоги первого конкурса «Вкусы России»
Новости Иркутска: Участники голосования выбрали бурятскому телеканалу название «Буряад ТВ»

Участники голосования выбрали бурятскому телеканалу название «Буряад ТВ»

9 Декабря 2020 г.
Он будет вещать в трех регионах Сибири и Дальнего Востока
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: В Иркутске будут судить создателей финансовой пирамиды

В Иркутске будут судить создателей финансовой пирамиды

21 Декабря 2020 г.
Жителей области обманули на 73 млн рублей
Новости Иркутска: Театры Бурятии возобновляют работу

Театры Бурятии возобновляют работу

21 Декабря 2020 г.
Завершились 10 месяцев простоя
Новости Иркутска: Ольхон и Листвянку заводят в «Ворота Байкала»

Ольхон и Листвянку заводят в «Ворота Байкала»

17 Декабря 2020 г.
Иркутский губернатор предложил расширить ОЭЗ
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru