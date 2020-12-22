Бурятское село Улюн спасли от подтопления

Спасатели устранили угрозу подтопления населенного пункта Улюн в Баргузинском районе Республики Бурятия. Опасность возникла на прошлой неделе из-за наледных вод одноименной реки.

Для того чтобы ликвидировать угрозу подтопления, пришлось обустроить отводной канал. Спасателям пришлось выйти на еще неокрепший лед реки.

«За два дня работ ликвидировано два ледовых затора, прорублено около 360 м русла реки, организован один обводной канал длиной 50 м», - рассказал сайту главного управления МЧС по Республике Бурятия главный государственный инспектор ведомства Николай Зайцев.

По данным МЧС, из-за неустойчивой погоды угроза подтопления населенного пункта сохраняется. В связи с этим, обстановка в Баргузинском районе стоит на контроле министерства.

Бурятский улус Улюн с населением около 1 тыс. человек находится на Баргузинском тракте.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Бурятия