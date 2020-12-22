В иркутской реке оказалось слишком много сульфатов и фосфатов

В Иркутской области природоохранная прокуратура выявила сброс в реку Кутулик загрязненных сточных вод. Предельно допустимые концентрации сульфатов превышены почти в полтора раза, фосфатов – в два раза, передает «Общественное телевидение России».

Причиной надзорное ведомство назвало плохую работу очистных сооружений в Аларском районе региона. Они не поставлены на государственный учет, их деятельность не согласована с Росрыболовством.

Природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском к районной администрации и организации, которая эксплуатирует очистные сооружения. Ведомство требует наладить их работу, а также взыскать ущерб окружающей среде в размере 90 тыс. руб.

Фото: «Общественное телевидение России»