Угольное предприятие приостановило работу из-за жалобы жительницы поселка

В Иркутской области суд приостановил работу предприятия по отгрузке угля. Причиной стали жалобы на пыль, сообщает «Общественное телевидение России».

Иск подала одна из жительниц деревни Касьяновка. Населенный пункт находится рядом с угольной дробилкой. Содержание взвеси в воздухе там превышает норму в несколько раз. А в компании нет никаких средств пылеподавления и специального места для хранения мелких фракций. Пока нарушения не устранены, предприятие работать не будет.

Касьяновка расположена в Черемховском районе – центре угледобычи Иркутской области.

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