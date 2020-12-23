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Угольное предприятие приостановило работу из-за жалобы жительницы поселка

Главная Общество
Иркутск
18:05 23 Декабря 2020
уголь, жалоба, предприятие
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутской области суд приостановил работу предприятия по отгрузке угля. Причиной стали  жалобы на пыль, сообщает «Общественное телевидение России».

Иск подала одна из жительниц деревни Касьяновка. Населенный пункт находится рядом с угольной дробилкой. Содержание взвеси в воздухе там превышает норму в несколько раз. А в компании нет никаких средств пылеподавления и специального места для хранения мелких фракций. Пока нарушения не устранены, предприятие работать не будет.

Касьяновка расположена в Черемховском районе – центре угледобычи Иркутской области.

Фото: pixabay.com

 

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