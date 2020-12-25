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В Бурятии зафиксирована вспышка бешенства диких животных

Главная Общество
Иркутск
13:13 25 Декабря 2020
режим, животные, готовность
Автор: Sibnovosti.ru
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В Республике Бурятия вводят режим повышенной готовности из-за вспышки бешенства диких животных. Он распространится на ряд муниципалитетов, включая Улан-Удэ.

Решение ввести режим повышенной готовности было принято после того, как у трассы Улан-Удэ – Хоринск в районе микрорайона Восточный обнаружен труп лисы. По словам начальника регионального управления ветеринарии Эрдэма Сангадиева, анализы подтвердили, что она была больна бешенством.

«Специалисты профильных министерств и ведомств проверят животных, содержащихся в частных подворьях. Также в Улан-Удэ на вирус бешенства будут проверены собаки, обитающие за пределами частных территорий», - говорится о принятых мерах на официальном портале Республики Бурятия.

Кроме того, возле всех трех приютов для бродячих животных в Улан-Удэ будут выставлены посты охраны, которые проследят за тем, чтобы из них не выпускали стерилизованных и чипированных собак.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

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