В Бурятии зафиксирована вспышка бешенства диких животных

В Республике Бурятия вводят режим повышенной готовности из-за вспышки бешенства диких животных. Он распространится на ряд муниципалитетов, включая Улан-Удэ.

Решение ввести режим повышенной готовности было принято после того, как у трассы Улан-Удэ – Хоринск в районе микрорайона Восточный обнаружен труп лисы. По словам начальника регионального управления ветеринарии Эрдэма Сангадиева, анализы подтвердили, что она была больна бешенством.

«Специалисты профильных министерств и ведомств проверят животных, содержащихся в частных подворьях. Также в Улан-Удэ на вирус бешенства будут проверены собаки, обитающие за пределами частных территорий», - говорится о принятых мерах на официальном портале Республики Бурятия.

Кроме того, возле всех трех приютов для бродячих животных в Улан-Удэ будут выставлены посты охраны, которые проследят за тем, чтобы из них не выпускали стерилизованных и чипированных собак.

Фото: официальный портал Республики Бурятия