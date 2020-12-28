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Работники цеха ТЭЦ-1 в Улан-Удэ голодают из-за снижения компенсаций

Главная Общество
Иркутск
11:29 28 Декабря 2020
конфликты, голодовка, компенсация
Автор: Sibnovosti.ru
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Глава Бурятии Алексей Цыденов поставил перед руководством ПАО ТГК-14 задачу «найти конструктивное решение» трудового конфликта в топливно-транспортном цехе улан-удэнской ТЭЦ-1. Ее работники требуют повысить заработную плату и улучшить условия труда.

Проблему руководитель региона обсудил сегодня в ходе встречи с гендиректором ТГК-14 Алексеем Лизуновым.

«Протестная акция на предприятии вызвана трудовым спором руководства ТГК-14 с первичной профсоюзной организацией. Основная жалоба работников - снижение компенсации за вредные условия труда с 24% до 8%, произошедшего после проведения специальной оценки условий труда. А также отсутствие индексации заработной платы, обеспечение средствами индивидуальной защиты, организация рабочих мест и другие», - говорится в пресс-релизе официального портала Бурятии по итогам встречи.

23 декабря ТГК-14 сообщила, что в филиале «Генерация Бурятия» в рамках законодательства рассматривается коллективный трудовой спор с первичной профсоюзной организацией.

«В настоящее время он находится в стадии арбитража. Руководство филиала «Генерация Бурятии» и ПАО ТГК-14 ведет постоянный диалог с первичной профсоюзной организацией и работниками», - заявили тогда в компании.

По данным ТГК-14, в соответствии с трудовым законодательством и законодательством в области охраны труда, была проведена специальная оценка условий труда. По ее итогам и были произведены изменения в начислениях за вредность.

23 декабря о голодовке грузчиков топливно-транспортного цеха сообщила омбудсмен Бурятии Юлия Жамбалова. По ее словам, участники голодовки только пьют чай и воду.

«В настоящее прорабатываю вопрос о разрешении коллективного трудового спора путем переговоров профсоюзной организации рабочих с администрацией компании. Мною намечена встреча с работниками других цехов, после всех встреч с работниками, все материалы будут переданы в органы прокуратуры и трудовой инспекции для проверки», - записала Юлия Жамбалова на своей странице в соцсети Facebook.

ТГК-14 работает на территории Забайкальского края и Республики Бурятия.

Фото: страница уполномоченного по правам человека в Республике Бурятия Юлии Жамбаловой в соцсети Facebook

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