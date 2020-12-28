Дорогу на острове Ольхон в Иркутской области отремонтируют за два года

В будущем году начнется капремонт автомобильной дороги на байкальском острове Ольхон, популярном у туристов. Протяженность участка составляет 5,6 км.

По данным официального портала Иркутской области, контракт на право капремонта участка автомобильной дороги Баяндай – Еланцы – Хужир подписан 22 декабря 2020 года. Название подрядной организации не уточняется.

«Так как паромная переправа на о. Ольхон работает до 31 декабря, в оставшиеся до конца года дни нужно успеть доставить все необходимое. До конца февраля на Ольхоне будет обустроен строительный городок: промплощадка, вагончики для рабочих», - приводится в сообщении комментарий заместителя министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Максима Лобанова.

Работы будут завершены в 2022 году.

Фото: официальный портал Иркутской области